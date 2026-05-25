Украинский голкипер интересует английский клуб

Дмитрий Ризнык может стать игроком Лидса.
Вчера, 22:38       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Ризнык / Getty Images
Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык может покинуть команду предстоящим летом, пишет Tips.

По информации издания, 27-летний украинец заинтересовал Лидс, который намерен решить свою вратарскую проблему.

В прошедшем сезоне Лукас Перри не сумел закрепиться первым номером команды и был вытеснен ветераном Дарлоу.

35-летний кипер находится в отличной форме, но очевидно, что из-за возраста клубу нужен другйо вратарь. Третий же кипер - Иллан Мелье покинет Лидс летом.

Ризнык считается хорошим вариантом для Лидса, так как имеет солидный опыт выступления.

Ранее также сообщалось, что еще один украинский кипер переедет в Европу.

