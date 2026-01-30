Вратарь сборной Украины в свой день рождения во второй раз стал отцом

Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык во второй раз стал отцом.

Супруга игрока Дарья у себя в Instagram сообщила о рождении дочери, добавив трогательное фото с ребенком.

Читай также: Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом

Интересно, что пополнение в семье футболиста случилось в его день рождения - сегодня вратарь празднует 27-летие.

"С днем рождения, любимый. Добро пожаловать в этот мир, наша крошка", - написала Дарья.

Отметим, что семья Ризныков уже воспитывает одного ребенка - 23 февраля 2022 года у них родился сын Тимофей.

В нынешнем сезоне Ризнык провел за Шахтер 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!