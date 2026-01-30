iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вратарь сборной Украины в свой день рождения во второй раз стал отцом

Супруга Дмитрия Ризныка сделала отличный подарок возлюбленному.
Сегодня, 21:36       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Ризнык / Getty Images
Дмитрий Ризнык / Getty Images

Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык во второй раз стал отцом.

Супруга игрока Дарья у себя в Instagram сообщила о рождении дочери, добавив трогательное фото с ребенком.

Читай также: Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом

Интересно, что пополнение в семье футболиста случилось в его день рождения - сегодня вратарь празднует 27-летие.

"С днем рождения, любимый. Добро пожаловать в этот мир, наша крошка", - написала Дарья.

Отметим, что семья Ризныков уже воспитывает одного ребенка - 23 февраля 2022 года у них родился сын Тимофей.

В нынешнем сезоне Ризнык провел за Шахтер 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Ризнык

Статьи по теме

"Не надо бояться": Ризнык поделился ожиданиями от матча с Францией "Не надо бояться": Ризнык поделился ожиданиями от матча с Францией
Вратарь сборной Украины поделился ожиданиями перед играми с Францией и Исландией Вратарь сборной Украины поделился ожиданиями перед играми с Францией и Исландией
Ризнык провел юбиленый сухой матч Ризнык провел юбиленый сухой матч
Нереализованные моменты Шахтера и подвиги Ризныка в видеообзоре матча против Панатинаикоса Нереализованные моменты Шахтера и подвиги Ризныка в видеообзоре матча против Панатинаикоса

Видео

Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа
Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Лацио и товарищеские матчи УПЛ
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа
Украина22:59
Заря подписала хорватского вингера
Биатлон22:23
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса подтвердила намерение завершить карьеру
Украина21:45
УХЛ: Кременчуг одержал победу над Штормом
Украина21:36
Вратарь сборной Украины в свой день рождения во второй раз стал отцом
Европа20:55
Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона
Европа20:18
Украинский форвард Байера продолжит карьеру в Нидерландах
Украина19:55
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от чемпиона Литвы в спарринге
Европа19:52
Бывшая команда Зинченко готова подписать форварда Интера
Европа19:38
Немецкий клуб попрощался с украинским нападающим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK