Барселона официально согласовала продление контракта с молодым талантом

Барселона объявила о достижении договоренности по поводу продления контракта с полузащитником Фермином Лопесом.

Как сообщает официальный сайт "блаугранас", новый трудовой договор 22-летнего футболиста с каталонским клубом будет рассчитан до 30 июня 2031 года.

Соглашение будет подписано в ближайшие дни в офисе президента Жоана Лапорты.

Финансовые детали договора не уточняются, однако, по информации СМИ, игрок получит значительное увеличение заработной платы, а сумма отступных может составить 500 миллионов евро.

Fermín 2031. pic.twitter.com/WTVDmXQm4d — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2026

Предыдущий контракт полузащитника с каталонцами был рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что Фермин является выпускником академии Барселоны, за первую команду которой дебютировал в августе 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе каталонской команды 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять голов и 11 результативных передач.

