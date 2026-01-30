iSport.ua
Футбол

Барселона официально согласовала продление контракта с молодым талантом

Фермин Лопес подпишет новое улучшенное соглашение с каталонским клубом.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Фермин Лопес / Getty Images
Барселона объявила о достижении договоренности по поводу продления контракта с полузащитником Фермином Лопесом.

Как сообщает официальный сайт "блаугранас", новый трудовой договор 22-летнего футболиста с каталонским клубом будет рассчитан до 30 июня 2031 года.

Читай также: Флик назвал цели Барселоны на сезон

Соглашение будет подписано в ближайшие дни в офисе президента Жоана Лапорты.

Финансовые детали договора не уточняются, однако, по информации СМИ, игрок получит значительное увеличение заработной платы, а сумма отступных может составить 500 миллионов евро.

Предыдущий контракт полузащитника с каталонцами был рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что Фермин является выпускником академии Барселоны, за первую команду которой дебютировал в августе 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе каталонской команды 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять голов и 11 результативных передач.

Ранее Барселона подтвердила травму основного хавбека, назвав сроки восстановления.

