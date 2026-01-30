Барселона официально согласовала продление контракта с молодым талантом
Барселона объявила о достижении договоренности по поводу продления контракта с полузащитником Фермином Лопесом.
Как сообщает официальный сайт "блаугранас", новый трудовой договор 22-летнего футболиста с каталонским клубом будет рассчитан до 30 июня 2031 года.
Читай также: Флик назвал цели Барселоны на сезон
Соглашение будет подписано в ближайшие дни в офисе президента Жоана Лапорты.
Финансовые детали договора не уточняются, однако, по информации СМИ, игрок получит значительное увеличение заработной платы, а сумма отступных может составить 500 миллионов евро.
Feel Barça.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2026
Fight for Barça.
Stay at Barça.
Fermín 2031. pic.twitter.com/WTVDmXQm4d
Предыдущий контракт полузащитника с каталонцами был рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что Фермин является выпускником академии Барселоны, за первую команду которой дебютировал в августе 2023 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе каталонской команды 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять голов и 11 результативных передач.
Ранее Барселона подтвердила травму основного хавбека, назвав сроки восстановления.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!