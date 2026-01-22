iSport.ua
Футбол

Барселона подтвердила травму основного хавбека, назвав сроки восстановления

Педри получил повреждение в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Тренерский штаб Барселоны в ближайшее время не сможет рассчитывать на основого полузащитника команды Педри.

23-летний футболист получил травму в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов со Славией (4:2) и был вынужденно заменен на 61-й минуте.

Читай также: Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, медицинское обследование подтвердило наличие у игрока повреждения подколенного сухожилия правой ноги.

На восстановление полузащитнику потребуется один месяц.

В нынешнем сезоне Педри провел за Барселону во всех турнирах 25 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса.

