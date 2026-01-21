Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса

Официальный аккаунт Барселоны в социальной сети X сообщил о состоянии двух ключевых игроков перед предстоящим матчем в рамках Лиги чемпионов.

Речь идет о Рафинье и Ферране Торресе. Ранее бразильский вингер пропустил матч Ла Лиги против Реал Сосьедада из-за ушиба бедра, однако на игру против Славии в ЛЧ он выйдет на поле.

В то же время Торрес в матче против Сосьедада почувствовал дискомфорт в бедре под конец встречи, из-за чего медицинский штаб каталонского клуба пришел к выводу, что игроку потребуется около десяти дней на восстановление.

По этой причине Ферран не поможет "сине-гранатовым" в матчах против Славии, 25-го с Овьедо, а 28-го с Копенгагеном.

К слову, Барселона близка к подписанию форварда, который может заменить Роберта Левандовски.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!