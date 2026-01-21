iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса

Рафинья получил допуск к матчам, Торресу потребуется пауза.
Сегодня, 13:25       Автор: Валентина Чорноштан
Рафинья и Ферран Торрес / Getty Images
Рафинья и Ферран Торрес / Getty Images

Официальный аккаунт Барселоны в социальной сети X сообщил о состоянии двух ключевых игроков перед предстоящим матчем в рамках Лиги чемпионов.

Речь идет о Рафинье и Ферране Торресе. Ранее бразильский вингер пропустил матч Ла Лиги против Реал Сосьедада из-за ушиба бедра, однако на игру против Славии в ЛЧ он выйдет на поле.

В то же время Торрес в матче против Сосьедада почувствовал дискомфорт в бедре под конец встречи, из-за чего медицинский штаб каталонского клуба пришел к выводу, что игроку потребуется около десяти дней на восстановление.

По этой причине Ферран не поможет "сине-гранатовым" в матчах против Славии, 25-го с Овьедо, а 28-го с Копенгагеном.

К слову, Барселона близка к подписанию форварда, который может заменить Роберта Левандовски.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Ферран Торрес

Статьи по теме

Юный талант из Египта пополнить ряды Барселоны Юный талант из Египта пополнить ряды Барселоны
Барселона уже ищет тренера, который заменит Флика Барселона уже ищет тренера, который заменит Флика
Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина
Флик - о судье матча с Реал Сосьедад: Я всегда высоко отзываюсь о них, но... Флик - о судье матча с Реал Сосьедад: Я всегда высоко отзываюсь о них, но...

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:59
Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом
Европа13:57
Астон Вилла собралась вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
Европа13:26
Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико
Лига Чемпионов13:25
Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса
Бокс12:59
Команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing
Украина12:59
УХЛ: Шторм встретится с Одесчиной
Футзал12:50
Сборная Украины объявила заявку на Евро-2026
Европа12:24
Жирона усилила конкуренцию на позиции Цыганкова
НБА12:14
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг
Бокс11:50
Промоутер Джошуа рассказал, состоится ли бой его подопечного с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK