Юный талант из Египта пополнить ряды Барселоны

Каталонцы нашли замену Левандовски.
Сегодня, 11:03       Автор: Валентина Чорноштан
Хамза Карим / Getty Images
Барселона согласовала переход Хамзы Карима.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, руководство Барселоны провело переговоры с 18-летним игроком и его агентом касательно перехода, и после нескольких раундов договор был утверждён.

Теперь каталонской команде осталось провести переговоры с египетской командой для полноценного трансфера форварда.

Отмечается, что внутри Барселоны считают, что Хамза сможет заменить Роберта Левандовски и стать ключевым игроком команды, в частности линии атаки.

Тем временем нападающий команды-соперника Барселоны повторил рекорд Роналду в рамках Лиги чемпионов.

