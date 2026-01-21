Форвард Реала повторил рекорд Роналду

В среду, 20 января, состоялся матч в рамках Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал разгромил Монако.

Форвард "королевского" клуба Килиан Мбаппе оформил дубль в матче против бывшей команды, тем самым повторив рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов.

В сезоне 2015/16 Криштиану Роналду забил 11 мячей в составе Реала. Такое же количество голов у француза после семи туров турнира.

11 - @KMbappe 🇫🇷 has scored 11 goals in this season's @ChampionsLeague - the joint-most by any player in a single group stage/league phase in the competition, levelling Cristiano Ronaldo in 2015-16. Emulating. pic.twitter.com/mtggehiOZ1 — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2026

Отметим, что Роналду установил рекорд при старом формате, когда на групповом этапе было шесть матчей, а не восемь, как сейчас. Однако из-за того, что Мбаппе не участвовал в одном туре, он также забил 11 мячей за шесть матчей.

Впереди форвард сыграет против Бенфики в рамках Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 января.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!