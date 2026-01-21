iSport.ua
Форвард Реала повторил рекорд Роналду

Забивает 11-й гол и догоняет португальца.
Сегодня, 08:35       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
В среду, 20 января, состоялся матч в рамках Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал разгромил Монако.

Форвард "королевского" клуба Килиан Мбаппе оформил дубль в матче против бывшей команды, тем самым повторив рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов.

В сезоне 2015/16 Криштиану Роналду забил 11 мячей в составе Реала. Такое же количество голов у француза после семи туров турнира.

Отметим, что Роналду установил рекорд при старом формате, когда на групповом этапе было шесть матчей, а не восемь, как сейчас. Однако из-за того, что Мбаппе не участвовал в одном туре, он также забил 11 мячей за шесть матчей.

Впереди форвард сыграет против Бенфики в рамках Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Ронадлу Киллиан Мбаппе

