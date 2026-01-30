iSport.ua
Британский тренер оценил шансы Тайсона Фьюри на новое чемпионство

Бут отметил отличную форму "Цыганского короля".
Сегодня, 18:11       Автор: Валентина Чорноштан
Адам Бут из Джошом Келли / Getty Images
Адам Бут из Джошом Келли / Getty Images

Популярный британский тренер Адам Бут перед предстоящим боем Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова, который пройдет в Великобритании, высказался о том, что Тайсон может снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Адам, нужно ли боксу возвращение такого бойца, как Фьюри?

Конечно. Этому виду спорта нужны не просто хорошие бойцы. Ему требуются яркие личности, потому что именно они привлекают внимание к боксу. Тайсон Фьюри был тем, кто освободил чемпионские титулы в супертяжелом весе, чтобы каждый мог попробовать себя, и с тех пор он остается одним из главных имен в мировом боксе. Поэтому, конечно, боксу всегда нужен Тайсон Фьюри.

Также тренер рассказал YouTube-каналу talkSPORT Boxing, сможет ли "Цыганский король" на этом этапе карьеры снова стать чемпионом мира.

Думаю, да. Я смотрел видео с ним. Похоже, он тренируется в нескольких местах в Таиланде. Единственное, что я заметил, - работа ног выглядит очень хорошо. Его баланс и движения смотрятся отлично. Думаю, это основа его стиля.

Ранее, президент WBC оценил бой Фьюри против Махмудова.

