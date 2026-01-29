iSport.ua
Президент WBC оценил бой Фьюри против Махмудова

Победитель боя займет высокое место в рейтинге.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Маурисио Сулейман / Getty Images
Маурисио Сулейман / Getty Images

Накануне мир бокса узнал о предстоящем бое бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова, который пройдет 11 апреля в Великобритании.

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о будущем поединке:

Как бывший чемпион, он имеет права и привилегии, и я абсолютно уверен, что победитель займет высокое место в рейтинге WBC. Махмудов владел титулами WBC International и Silver, он крепок и силен. Возвращение после длительного времени вне ринга - это интересный вызов для Фьюри.

Тайсон Фьюри - это Тайсон Фьюри. Он сенсационный амбассадор бокса, отличный боец, у него огромное количество болельщиков, и я очень рад. Его жизнь без бокса не та, что с ним. Будет хорошим и серьезным вызовом увидеть его снова в ринге, и я очень рад за него. Тайсон никогда не уклонялся от ударов. Он всегда в форме, всегда сосредоточен. Я думаю, что Тайсон Фьюри еще долго будет оставаться на вершине бокса.

"Он преодолел большие трудности как в спорте, так и с зависимостями. Он вернулся и стал чемпионом, нокаутировав Уайлдера, а затем прошел отличный чемпионский путь, мотивируя и влияя на многих людей во всем мире. Это просто невероятная история. Он воплощает все лучшее в боксе", — сказал Сулейман для Sky Sports.

