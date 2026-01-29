Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду
Накануне прошел матч Барселоны в рамках Лиги чемпионов, в котором форвард каталонской команды Роберт Левандовски отличился голом.
Тем самым поляк забил 62 гола в 68 матчах турнира после 30 лет, больше голов в этом возрасте забил только Криштиану Роналду, у него в активе 68 мячей.
62 - Robert Lewandowski 🇵🇱ha marcado 62 goles en 68 partidos en la @ChampionsLeague desde que cumplió 30 años; solo Cristiano Ronaldo (68) ha marcado más en la competición una vez superada la treintena. Veterano.#UCL@FCBarcelona_es #Barcelona 💙❤ pic.twitter.com/mu9s6xdyd4— OptaJose (@OptaJose) January 28, 2026
Также Левандовски повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов, забив голы 40 разным командам.
FCB 1-1 CPH (55') - ‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026
Robert Lewandowski le ha marcado a 40 rivales diferentes en la Champions League e iguala a Lionel Messi
Marcaron ante más rivales diferentes en la #UCL:
40 Messi
40 LEWANDOWSKI
38 Cristiano pic.twitter.com/ebJg0ONwKi
Узнать, какие команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, можно на нашем сайте.
