Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду

Карьерные достижения поляка.
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Накануне прошел матч Барселоны в рамках Лиги чемпионов, в котором форвард каталонской команды Роберт Левандовски отличился голом.

Тем самым поляк забил 62 гола в 68 матчах турнира после 30 лет, больше голов в этом возрасте забил только Криштиану Роналду, у него в активе 68 мячей.

Также Левандовски повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов, забив голы 40 разным командам.

Узнать, какие команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, можно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

