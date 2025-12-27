Левандовски прокомментировал слухи о снижении зарплаты
Не может гарантировать.
Накануне в СМИ появилась информация, что польский форвард Роберт Левандовски может остаться ещё на сезон в Барселоне в случае, если согласится на уменьшение зарплаты.
Для польского издания Sport нападающий высказался по поводу возможного сокращения зарплаты в клубе.
Такого разговора нет. Это зависит от планов клуба и от того, чего хочу я сам. Сейчас я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что, если Барселона сделает предложение, я соглашусь.
"Конечно, я очень уважаю Барселону, знаю, что это за клуб. Моя роль, когда я пришёл в команду, заключалась в том, чтобы привить стандарты менталитета и трудолюбия, и я делал это", — цитирует слова Роберта.
Напомним, что действующий договор польского форварда и каталонской команды рассчитан до завершения нынешнего сезона.
