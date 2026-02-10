Чикаго Файр предлагает контракт форварду Барселоны

Клуб из МЛС хочет подписать форварда Барселоны Роберта Левандовски.

По данным Diario Sport, Чикаго Файр связывался с поляком в конце прошлого года по поводу перехода 37-летнего нападающего в чикагский клуб в качестве свободного агента.

Отмечается, что жена Роберта приезжала в Чикаго и посещала место возможного проживания. Ранее для польского издания она поделилась информацией о карьере своего мужа.

Добавим, что команда предлагает поляку двухлетний контракт и зарплату, которая, как подчёркивает источник, соответствует статусу мировой суперзвезды.

Ранее звезда ЧМ-2014 официально перебрался в клуб МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!