Индиана теряет ключевого форварда до конца сезона

Пэйсерс теряют пятого игрока подряд.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Джонни Ферфи / Getty Images
Джонни Ферфи / Getty Images

Джонни Ферфи разорвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче против Торонто.

Как пишет ESPN, теперь форвард Индианы пропустит остаток сезона. Это уже пятый игрок в лазарете Пэйсерс.

Отмечается, что команда останется на ближайшие матчи против Нью-Йорк Никс и Бруклин Нетс без Эндрю Нембхарда, Аарона Несмита, Оби Топпина и Ти Джей Макконнелла.

Добавим, что Ферфи в среднем набирал 5,1 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи.

К слову, ещё один баскетболист пропустит Матч Звёзд.

