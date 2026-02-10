Джейк Пол расплакался после того, как его девушка установила Олимпийский рекорд

На Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортино накануне прошли соревнования в конькобежном спорте у женщин.

На дистанции 100 метров золотую медаль вместе с олимпийским рекордом установила Нидерландская спортсменка Ютта Лердам - девушка известно блогера и боксера Джейка Пола.

За её победой с трибун наблюдал сам Джейк, который после этого не сдержал эмоций.

Отметим, что Ютта стала первой нидерландкой, которая завоевала золото на ОИ-2026..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!