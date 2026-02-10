Брата экс-звезды Барселоны обвиняют в сексуальном насилии

Полиция Каталонии Mossos d'Esquadra расследует предполагаемое сексуальное нападение младшего брата Ансу Фати на женщину в Барселоне.

Гражданка Нидерландов утверждает, что проснулась после того, как к ней прикасались неподобающим образом, и считает, что могла стать жертвой сексуального насилия под воздействием наркотиков.

Тем не менее, девушка еще не подавала официальную жалобу.

Напомним, что воспитанник Барселоны ныне выступает за французский футбольный клуб Монако.

