Брата экс-звезды Барселоны обвиняют в сексуальном насилии

Девушка подозревает неладное.
Сегодня, 14:02       Автор: Василий Войтюк
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Полиция Каталонии Mossos d'Esquadra расследует предполагаемое сексуальное нападение младшего брата Ансу Фати на женщину в Барселоне.

Гражданка Нидерландов утверждает, что проснулась после того, как к ней прикасались неподобающим образом, и считает, что могла стать жертвой сексуального насилия под воздействием наркотиков.

Тем не менее, девушка еще не подавала официальную жалобу.

Напомним, что воспитанник Барселоны ныне выступает за французский футбольный клуб Монако.

