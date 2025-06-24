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Футбол

Монако согласовал аренду сбитого летчика Барселоны

Ансу Фати продолжит карьеру во Франции.
Вчера, 23:19       Автор: Андрей Безуглый
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Монако согласовал переход Ансу Фати, пишет Фабрицио Романо.

Как утверждает инсайдер, монегаски согласовали аренду испанца с правом выкупа.

Уже завтра Фати должен прибыть в Монако на медосмотр, после этого трансфер будет завершен.

Однако при этом жуналист не аскыл ни сумму аренды, ни сумму возможного выкупа.

В прошлом сезоне Ансу Фати провел лишь шесть матчей за Барселону.

Ранее также сообщалось, что Монако не смог подписать топ-вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ансу фати

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