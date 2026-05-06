Экс-талант Барселоны нашел себе новый постоянный клуб

Монако принял решение по Ансу Фати, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 23-летний испанец выступает за монегасков по арендному соглашению. В текущем сезоне у Фати 11 голов в 28 матчах.

Как пишет инсайдер, Монако решил активировать опцию выкупа Фати за 11 млн евро.

Французский клуб уже сообщил о своем решении Барселоне и игроку, осталось только уладить все бюрократические вопросы. Сделка должна быть закрыта уже в ближайшее время.

