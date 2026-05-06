В возрасте 100 лет умер старейший бывший пилот Формулы-1

Эрмано да Силва Рамос гонялся еще в 50-е.

В возрасте 100 лет умер франко-бразильский пилот Эрмано да Силва Рамос.

В послелние годы он был старейшим экс-пилотом Формулы-1. В чемпионате да Силва Рамос гонялся еще в 1955 году.

Он представлял команду Гордини, а его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Монако-1956.

Также да Силва Рамос был последним живым свидетелем страшнейшей автокатастрофы в истории автоспорта - Ле-Ман 1955 года. Тогда пилот Мерседес Пьер Левег потерял управление над болидом и в результате столкновения вылетел в толпу.

В итоге погибло 82 человека, включая самого Левега, и еще 120 получили ранения.

