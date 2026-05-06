iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

В возрасте 100 лет умер старейший бывший пилот Формулы-1

Эрмано да Силва Рамос гонялся еще в 50-е.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Эрмано да Силва Рамос / Getty Images
Эрмано да Силва Рамос / Getty Images

В возрасте 100 лет умер франко-бразильский пилот Эрмано да Силва Рамос.

В послелние годы он был старейшим экс-пилотом Формулы-1. В чемпионате да Силва Рамос гонялся еще в 1955 году.

Он представлял команду Гордини, а его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Монако-1956.

Также да Силва Рамос был последним живым свидетелем страшнейшей автокатастрофы в истории автоспорта - Ле-Ман 1955 года. Тогда пилот Мерседес Пьер Левег потерял управление над болидом и в результате столкновения вылетел в толпу.

В итоге погибло 82 человека, включая самого Левега, и еще 120 получили ранения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Топовые теннисисты угрожают бойкотом Ролан Гарросу Топовые теннисисты угрожают бойкотом Ролан Гарросу
Легенда сборной Франции назвал команду, от которой ожидает сюрприза Легенда сборной Франции назвал команду, от которой ожидает сюрприза
Экс-талант Барселоны нашел себе новый постоянный клуб Экс-талант Барселоны нашел себе новый постоянный клуб
Холлоуэй отреагировал на возможный бой с Макгрегором Холлоуэй отреагировал на возможный бой с Макгрегором

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Бавария - ПСЖ
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
просмотров

Последние новости

Теннис18:59
Топовые теннисисты угрожают бойкотом Ролан Гарросу
ЧМ-202618:30
Легенда сборной Франции назвал команду, от которой ожидает сюрприза
Европа17:55
Экс-талант Барселоны нашел себе новый постоянный клуб
Формула 117:20
В возрасте 100 лет умер старейший бывший пилот Формулы-1
ММА14:47
Холлоуэй отреагировал на возможный бой с Макгрегором
Европа14:28
Барселона нашла замену Левандовски
Формула 114:12
Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019
Европа13:49
МЮ собирается подписать бразильскую звезду
НБА13:16
Кливленд провалил старт серии с Детройтом и установил антирекорд
Бокс12:46
Бой Джошуа и Фьюри все еще актуален. Хирн жестко ответил скептикам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK