Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси

Монако рассматривает полноценный трансфер Ансу Фати.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Ансу Фати / Getty Images

Ансу Фати, который сейчас в рамках аренды играет за Монако, может полноценно перейти во французский клуб.

Форвард в этом сезоне в футболке Монако смог забить 9 мячей в 25 матчах, руководство команды довольно игрой нападающего и его развитием.

Как пишет источник, Барселона по-прежнему не нуждается в услугах 25-летнего игрока и не собирается возвращать его в каталонскую команду.

Из-за этого Монако рассматривает возможность полноценного выкупа игрока у Барселоны, отмечается, что подписание игрока обойдётся команде примерно в 11 миллионов евро.

К слову, Куртуа рассчитывает вернуться в состав Реала к матчам еврокубков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони
УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ
Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу
Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Арсенала, Барселоны, Ювентуса, Байера
просмотров
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Формула 114:51
Мерседес, Феррари и Макларен следят за ситуацией вокруг Ферстаппена
Европа14:25
Будущее Нойера тормозит трансферные планы Баварии
НБА13:51
Бостон может обменять Тейтума на звезду Бакс
Европа13:20
Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси
Бокс12:46
Уордли готовится выйти на ринг с обидчиком Чисоры
Теннис12:20
Вашеро отметился редким достижением на "Мастерсах"
НБА11:48
Лидер Уорриорз обогнал Данкана в гонке лучших снайперов лиги
Лига Чемпионов11:27
Куртуа рассчитывает вернуться в состав Реала до еврокубков
Европа10:54
Манчестер Сити начал работу по трансферу хавбека Спортинга
НБА10:28
Игрок Бакс обновил рекорд по точным трёхочковым
