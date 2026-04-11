Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси

Ансу Фати, который сейчас в рамках аренды играет за Монако, может полноценно перейти во французский клуб.

Форвард в этом сезоне в футболке Монако смог забить 9 мячей в 25 матчах, руководство команды довольно игрой нападающего и его развитием.

Как пишет источник, Барселона по-прежнему не нуждается в услугах 25-летнего игрока и не собирается возвращать его в каталонскую команду.

Из-за этого Монако рассматривает возможность полноценного выкупа игрока у Барселоны, отмечается, что подписание игрока обойдётся команде примерно в 11 миллионов евро.

К слову, Куртуа рассчитывает вернуться в состав Реала к матчам еврокубков.

