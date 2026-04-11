Куртуа рассчитывает вернуться в состав Реала до еврокубков

Тибо Куртуа, который сейчас находится в лазарете из-за травмы бедра, отмечается, что он пропустит приблизительно шесть недель после повреждения.

Однако бельгиец надеется помочь команде в Лиге чемпионов. Напомним, что на этой неделе Реал сыграл с Баварией в рамках 1/4 турнира, матч тогда завершился поражением мадридской команды со счётом 2:1.

Как сообщает The Athletic, голкипер верит, что Реал сможет выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и считает, что уже восстановится к этому периоду и сможет помочь команде побороться за выход в финал.

Добавим, что ответная игра в Мюнхене пройдёт 15 апреля, и победитель противостояния сыграет с победителем пары ПСЖ – Ливерпуль, а матчи полуфинала состоятся в конце апреля.

Ранее тренер Реала после ничьей с Жироной высказался об их борьбе в чемпионате Испании.

