Куртуа рассчитывает вернуться в состав Реала до еврокубков

Рассчитывает сыграть за команду в матчах полуфинала ЛЧ.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа, который сейчас находится в лазарете из-за травмы бедра, отмечается, что он пропустит приблизительно шесть недель после повреждения.

Однако бельгиец надеется помочь команде в Лиге чемпионов. Напомним, что на этой неделе Реал сыграл с Баварией в рамках 1/4 турнира, матч тогда завершился поражением мадридской команды со счётом 2:1.

Как сообщает The Athletic, голкипер верит, что Реал сможет выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и считает, что уже восстановится к этому периоду и сможет помочь команде побороться за выход в финал.

Добавим, что ответная игра в Мюнхене пройдёт 15 апреля, и победитель противостояния сыграет с победителем пары ПСЖ – Ливерпуль, а матчи полуфинала состоятся в конце апреля.

