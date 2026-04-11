Арбелоа после ничьей с Жироной: "Мы проиграли чемпионат только тогда..."

Считает, что команда должна продолжать бороться за победу в Ла Лиге до конца.
Сегодня, 09:34       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images

Накануне состоялся матч Реала против Жироны, который завершился ничейным результатом 1:1. После матча тренер мадридской команды Альваро Арбелоа высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге.

Добавим, что после 31-го тура "сливочная" команда находится на втором месте в турнирной таблице: у них 70 очков в 31 матче (до конца сезона осталось 7 игр), у лидирующей "Барселоны" - 76 очков в 30 играх. Каталонцам предстоит сыграть в субботу, 11 апреля, против Эспаньола.

Я почувствую, что мы проиграли чемпионат только тогда, когда действительно его проиграем. Мы будем продолжать бороться.

"Мы будем защищать наши цвета и покажем максимально лучшую игру. Мы должны бороться до самого последнего дня", — цитируют наставника Реала Marca.

