Оценки украинских легионеров в матче Реал - Жирона

Итоги игры Лунина и Цыганкова в Ла Лиге.

Накануне состоялся матч 31-го тура Ла Лиги, в котором мадридский Реал сыграл против Жироны.

В стартовом составе этих двух команд вышли игроки с украинским паспортом, а именно Андрей Лунин и Виктор Цыганков, оба они провели на поле 90 минут.

Хавбек Жироны за игру сделал 36 касаний мяча, 19 точных передач из 25 (76%), 1 успешную попытку дриблинга, выиграл 3 единоборства из 4 (75%), создал 2 момента и заработал 1 фол.

Тем временем голкипер Реала сделал 43 касания мяча, отдал 31 точную передачу из 36 (86%), совершил 1 сейв и пропустил 1 гол.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру Лунина в 6,7 и 6,1 балла соответственно, а Цыганкова - в 7,0 и 6,6 балла.

Кто у кого отобрал очки в завершающем отрезке чемпионата Испании, вы можете узнать на нашем сайте.

