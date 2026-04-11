Реал - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 10.04.2026

В пятницу, 10 апреля, мадридский Реал принимал на своем поле Жирону в матче 31-го тура испанской Ла Лиги.

После поражения от Мальорки (1:2) в предыдущем туре команда Альваро Арбелоа снова не смогла справиться с соперником, завершив поединок с каталонцами вничью 1:1.

Первый тайм прошел без голов, а уже в начале второй половины встречи Реал вывел вперед Федерико Вальверде, который на 51-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот Жироны.

Тем не менее спустя 11 минут каталонской команде удалось отыграться усилиями Тома Лемара. Француз ответил своим дальним ударом, пробив под правую стойку, а украинский голкипер Андрей Лунин, который защищал ворота мадридцев в этом матче, выручить не сумел. До конца поединка дожать соперника хозяева поля так и не смогли, снова потеряв очки.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыгансков вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч. Еще один украинец голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Реал с 70 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на шесть пунктов от лидирующей Барселоны, у которой на один сыгранный матч меньше. Жирона расположилась на 12-й позиции, имея в своем активе 38 баллов.

Статистика матча Реал - Жирона 31-го тура чемпионата Испании

Реал - Жирона 1:1

Голы: Вальверде, 51 - Лемар, 62

Ожидаемые голы (xG): 2.22 - 0.52

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 22 - 10

Удары в створ: 9 - 2

Угловые: 10 - 1

Фолы: 9 - 13

Реал: Лунин - Карвахаль, Асенсио, Милитао (Гюйсен, 64), Ф. Гарсия (Менди, 79) - Вальверде, Камавинга (Чуамени, 79), Беллингем (Гюллер, 64) - Диас (Г. Гарсиа, 84), Мбаппе, Винисиус.

Жирона: Гассанига - Мартинес, Франсес, Рейс, Морено - Цыганков, Мартин (Бельтран, 84), Витсель, Лемар (Ринкон, 70), Унахи (Хиль, 70) - Эчеверри (Руис, 64, Стуани, 84).

Предупреждения: Мбаппе, Вальверде - Ринкон.

