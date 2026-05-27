"Лучшее место": Временный чемпион WBC рассказал, где можно организовать бой с Усиком

Агит Кабайел поделился мыслями о потенциальном поединке против украинца.
Вчера, 21:48       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел высказался о возможном бое против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Немецкий боксер оценил выступление украинца против Рико Верховена и предложил организовать их потенциальный поединок в Германии.

"Думаю, что Усик старый. Ему 39 лет. По моему мнению, у Рико был очень нестандартный стиль. Это было сложно для Усика. Проанализировать бои Рико не было возможности. Он не понимал, какой план был у Рико. Я считаю, именно поэтому ситуация для Усика была другой. Когда он дерется с другими бойцами, у него есть много боев, которые он может пересмотреть, и он может составить план на поединок. Думаю, это и было проблемой для Усика.

Я думаю, что лучшее место для нашего с Усиком боя - это стадион в Дюссельдорфе. Думаю, у нас есть место для 70 тысяч человек. Здесь много украинцев. У нас также очень большая курдская община - меня очень поддерживают, но и немцы меня поддерживают.

В Германии, во время моего последнего боя, мы распродали все билеты на арену за четыре-пять дней. Все люди из Великобритании, люди, которые работают в боксе 20 или 30 лет, сказали нам, что никогда не видели такой атмосферы. Когда бой с Усиком состоится в Германии, вы приедете в Германию, вы это увидите, и я обещаю вам, вы этого не забудете всю жизнь", - приводит слова Кабайела The Ring.

Напомним, ранее Усик назвал возможных соперников для следующего боя после победы над Верховеном.

