"Лишний вес помогает": Питер Фьюри слил шокирующую правду о форме Усика

Поделился запретным секретом непробиваемости украинца.
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images

Наставник Рико Верхувена Питер Фьюри, который еще ранее тренировал бывшего оппонента Александра Усика - Тайсона Фьюри, поделился информацией о форме гегемона тяжёлого веса.

Я очень хорошо знаю Усика. У меня к нему глубочайшее уважение. И хочу заверить, что Александр готовился к этому бою точно так же, как ко всем остальным боям. В плане мышления этот человек настоящий маг. Он анализирует всё. Это не тот чувак, которого можно застать врасплох.

Также тренер высказался о рекордном весе непобеждённого украинского чемпиона, напомним, в бою с Верховеном его вес составил 105,8 кг.

Это было сделано умышленно, ведь лишний вес помогает держать удары по корпусу. Лишний вес делает тебя чуть сильнее против пропущенных ударов. Говорю же, всё, что он делал на самом деле, было просчитано.

Ранее промоутер Фрэнк  Уоррен высказался о следующем сопернике Усика.

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
