Усик назвал возможных соперников для следующего боя

Украинца поставили в двойную очередь.
Сегодня, 07:34       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images

В ночь на 24 мая состоялся боксерский поединок, в котором Александр Усик сумел одолеть Рико Верховена, защитив часть поясов, однако ранее WBC обязал украинского чемпиона провести защиту титула против Агита Кабайела.

После боя с представителем Нидерландов тяжеловес назвал возможных соперников для следующего поединка:

Что дальше? Я готов ко всему. Что решит Турки. Я могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном.

Турки Аль аш-Шейх, который присутствовал на поединке, на ходу скорректировал планы будущих выступлений Александра Усика:

Он на очереди (показывает на Кабайела). Но в то же время он (показывает на Верховена) заслуживает реванш после Кабайела. Они оба в очереди. Мы хотим видеть бой с Кабайелом, и мы хотим видеть реванш с Рико в Голландии.

