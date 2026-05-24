Усик назвал возможных соперников для следующего боя
Украинца поставили в двойную очередь.
В ночь на 24 мая состоялся боксерский поединок, в котором Александр Усик сумел одолеть Рико Верховена, защитив часть поясов, однако ранее WBC обязал украинского чемпиона провести защиту титула против Агита Кабайела.
После боя с представителем Нидерландов тяжеловес назвал возможных соперников для следующего поединка:
Что дальше? Я готов ко всему. Что решит Турки. Я могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном.
Agit Kabayel calls for his shot against Oleksandr Usyk in Germany 👀— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
Glory in Giza on DAZN 🥊 pic.twitter.com/2JoZycUcci
Турки Аль аш-Шейх, который присутствовал на поединке, на ходу скорректировал планы будущих выступлений Александра Усика:
Он на очереди (показывает на Кабайела). Но в то же время он (показывает на Верховена) заслуживает реванш после Кабайела. Они оба в очереди. Мы хотим видеть бой с Кабайелом, и мы хотим видеть реванш с Рико в Голландии.
К слову, почитать о том, как прошел большой бой Усика против Верховена, вы можете у нас на сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!