Фати может вернуться в чемпионат Испании

Вингер Монако Ансу Фати заинтересовал испанский гранд, пишет Transfer News Live.

Напомним, что 22-летний испанец находится в аренде во французском клубе. В пяти матчах Фати отличился уже шестью голами.

Такая результативность привлекла внимание Диего Симеоне. Атлетико может попробовать выкупить футболиста, если аренда в Монако останется успешной.

При этом сейчас Фати оценивается в 10 млн евро, и Барселона будет только рада его продать. Хотя контракт футболиста с каталонцами действует до 2028 года.

