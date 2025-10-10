iSport.ua
Футбол

Фати может вернуться в чемпионат Испании

Испанец феерит в чемпионате Франции.
Вчера, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Монако Ансу Фати заинтересовал испанский гранд, пишет Transfer News Live.

Напомним, что 22-летний испанец находится в аренде во французском клубе. В пяти матчах Фати отличился уже шестью голами.

Такая результативность привлекла внимание Диего Симеоне. Атлетико может попробовать выкупить футболиста, если аренда в Монако останется успешной.

При этом сейчас Фати оценивается в 10 млн евро, и Барселона будет только рада его продать. Хотя контракт футболиста с каталонцами действует до 2028 года.

Ранее также сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед хочет сменить клуб уже зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ансу фати

