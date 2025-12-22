iSport.ua
Астон Вилла установила рекорд почти столетней давности

10 побед подряд в высшем дивизионе впервые за 111 лет.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

В субботу, 21 декабря, Астон Вилла обыграла Манчестер Юнайтед со счётом 2:1. Эта победа стала для команды десятой подряд.

Читай также: Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед

По данным Sky Sports, впервые с 1914 года вилланы выиграли 10 матчей подряд в высшем дивизионе. Тогда серия продлилась 11 победных матчей.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Унаи Эмери занимают третье место, имея в активе 36 очков.

К слову, хавбек Сассуоло Неманья Матич назвал тренера, который, по его мнению, лучше всего подходил Манчестер Юнайтед.

