Астон Вилла установила рекорд почти столетней давности

10 побед подряд в высшем дивизионе впервые за 111 лет.

В субботу, 21 декабря, Астон Вилла обыграла Манчестер Юнайтед со счётом 2:1. Эта победа стала для команды десятой подряд.

По данным Sky Sports, впервые с 1914 года вилланы выиграли 10 матчей подряд в высшем дивизионе. Тогда серия продлилась 11 победных матчей.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Унаи Эмери занимают третье место, имея в активе 36 очков.

