Матич назвал тренера, который лучше всего подходил МЮ

Оле-Гуннар Сульшер должен был получить больше времени.

Хавбек Сассуоло Неманья Матич заявил, что Манчестер Юнайтед должен был дать больше времени Оле-Гуннару Сульшеру.

Напомним, что норвежец возглавлял МЮ с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. За это время манкунианцы провели 168 матчей, выиграв 91 из них.

Матич считает, что Сульшер лучше всего подходил клубу, и МЮ должен был дать своей легенде больше времени.

Под его руководством мы финишировали вторыми и третьими. В команде царила такая атмосфера, что мы были недовольны вторым местом, но, если посмотреть на нынешние результаты, то мы выступили потрясающе. Думаю, Оле заслуживал больше времени, и когда я говорю об Оле, я также хочу упомянуть его помощников, таких, как Майкл Кэррик и Киран Маккенна. Они шли правильным путем, чтобы вернуть Юнайтед к прежним успехам. Конечно, решение об увольнении Оле было основано на его последних результатах, но он был потрясающим человеком, который подходил для работы в клубе. Он и его помощники понимали, что такое футбол – тренировки были идеальными, все до мелочей было подготовлено

Ранее также сообщалось, что Милану интересны защитники из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!