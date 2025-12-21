iSport.ua
Матич назвал тренера, который лучше всего подходил МЮ

Оле-Гуннар Сульшер должен был получить больше времени.
Сегодня, 20:12       Автор: Андрей Безуглый
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images
Хавбек Сассуоло Неманья Матич заявил, что Манчестер Юнайтед должен был дать больше времени Оле-Гуннару Сульшеру.

Напомним, что норвежец возглавлял МЮ с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. За это время манкунианцы провели 168 матчей, выиграв 91 из них.

Матич считает, что Сульшер лучше всего подходил клубу, и МЮ должен был дать своей легенде больше времени.

Под его руководством мы финишировали вторыми и третьими. В команде царила такая атмосфера, что мы были недовольны вторым местом, но, если посмотреть на нынешние результаты, то мы выступили потрясающе.

Думаю, Оле заслуживал больше времени, и когда я говорю об Оле, я также хочу упомянуть его помощников, таких, как Майкл Кэррик и Киран Маккенна. Они шли правильным путем, чтобы вернуть Юнайтед к прежним успехам.

Конечно, решение об увольнении Оле было основано на его последних результатах, но он был потрясающим человеком, который подходил для работы в клубе. Он и его помощники понимали, что такое футбол – тренировки были идеальными, все до мелочей было подготовлено

Ранее также сообщалось, что Милану интересны защитники из АПЛ.

