Еще один экс-тренер Манчестер Юнайтед возглавит турецкий клуб
Оле-Гуннар Сульшер может получить работу в Бешикташе.
Оле-Гуннар Сульшер может возглавить Бешикташ, утверждает Sports Digitale.
По информации турецкого издания, норвежский специалист вскоре прибудет в Турции и будет присутствовать на следующем матче команды 18 января.
А уже до матча с Атлетиком в Лиге Европы Сульшер должен возглавить клуб.
После 18-ти туров Бешикташ занимает 6-ю строчку в чемпионате, отставая от лидера на 20 очков.
Отметим, что в турецкой Суперлиги работает еще один экс-тренер Манчестер Юнайтед - Жозе Моуринью, который тренирует Фенербахче.
Ранее также сообщалось, что сборная Бельгии уволит Тедеско.
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