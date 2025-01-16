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Еще один экс-тренер Манчестер Юнайтед возглавит турецкий клуб

Оле-Гуннар Сульшер может получить работу в Бешикташе.
Вчера, 22:48
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images

Оле-Гуннар Сульшер может возглавить Бешикташ, утверждает Sports Digitale.

По информации турецкого издания, норвежский специалист вскоре прибудет в Турции и будет присутствовать на следующем матче команды 18 января.

А уже до матча с Атлетиком в Лиге Европы Сульшер должен возглавить клуб.

После 18-ти туров Бешикташ занимает 6-ю строчку в чемпионате, отставая от лидера на 20 очков.

Отметим, что в турецкой Суперлиги работает еще один экс-тренер Манчестер Юнайтед - Жозе Моуринью, который тренирует Фенербахче.

Ранее также сообщалось, что сборная Бельгии уволит Тедеско.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ оле-гуннар сульшер

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