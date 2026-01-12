Сульшер отвернул от себя руководство МЮ своими требованиями

Норвежец убежден, что выведет клуб в Лигу чемпионов.

Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер больше не считается главным кандидатом на пост тренера МЮ, пишет Бен Джейкобс.

Ранее уже сообщалось, что главным фаворитом теперь считается Майкл Каррик.

Дело в том, что Сульшер поставил перед руководством манкунианцев ряд довольно нереалистичных требований. Во-первых, норвежец всерьез претендует на роль постоянного тренера.

Оле уверен, что сумеет финишировать в зоне Лиги чемпионов, и требует за это дожность постоянного тренера и существенное финансовое вознаграждание.

В отличие от него Каррик не ставит перед руководством никаких целей и требований. Англичанин наоборот готов отработать до конца сезона и покинуть команду.

Летом освободятся или могут освободиться должности в Кристал Пэлас, Борнмуте или Фулхэме. И Каррик рассматривает работу в МЮ, как шанс показать себя перед другими командами.

Ранее также сообщалось, что неизвестные взломали аккаунт капитана манкунианцев.

