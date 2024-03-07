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"Напишите нам, если вы ищете тренера": Две легенды Ман Юнайтед поделились совместным фото

Рой Кин и Оле-Гуннар Сульшер намекнули, что хотят вернуться к тренерской деятельности.
Вчера, 22:17
Рой Кин и Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images
Рой Кин и Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images

Бывшие игроки Манчестер Юнайтед Рой Кин и Оле-Гуннар Сульшер встретились, чтобы вместе провести свободное время.

Ирландец поделился совместной фотографией с норвежцем, намекнув, что оба не против вернуться к тренерской деятельности.

"Напишите нам, если вы ищете тренера", - подписал снимок, который был сделан во время поездки на лодке, экс-хавбек манкунианцев.

Отметим, что последней тренерской работой Кина был пост ассистента в Ноттингем Форест, а в последний раз единолично он возглавлял клуб 13 лет назад, тренируя Ипсвич. Что касается Сульшера, то он нигде не работал после увольнения из Ман Юнайтед в 2021 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рой Кин оле-гуннар сульшер

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