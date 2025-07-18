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Футбол

Сульшер высказался о противостоянии с Шахтером

Руководитель Бешикташа уверен в своих подопечных.
Сегодня, 14:21       Автор: Василий Медвидь
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images

Главный тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о Шахтере, с которым теперь его коллектив сыграет во втором раунде.

По словам норвежского специалиста, он знает, что его подопечные могут пройти «горняков».

"В подготовительном лагере главное – хорошо подготовиться. Я думаю, что мы готовы. У нас был отпуск 3,5 недели, и после завершения прошлого сезона физическая форма команды особо не упала. Некоторым игрокам нельзя сразу давать по 90 минут на поле, поэтому мы давали им по одному тайму, а в последнем матче – уже полное время. Все готовы играть полные 90 минут. Против Петржалки я дал шанс некоторым исполнителям, чтобы они изменили мое мнение. Некоторые смогли, некоторые – нет.

Я верю, что мы сможем пройти Шахтер. Соперник тяжелый, но мы тоже хорошо подготовились, сделали качественные трансферы. Темми готовится и будет в лучшей форме к тому матчу. Я уверен и надеюсь – мы способны пройти Шахтер.

По моему мнению, нам стоит начинать с основного костяка из 16–17 игроков уровня основного состава. К ним добавляются молодые футболисты. Когда в команде слишком много игроков – это может быть проблемой для тренера. Но пока мы стартуем с правильной основы", – заявил Сульшер.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб АПЛ перехватил трансферную цель Бешикташа.

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