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Футбол

Клуб АПЛ перехватил трансферную цель соперника Шахтера в Лиге Европы

Кайл Уокер-Питерс останется на родине.
Сегодня, 12:59       Автор: Василий Медвидь
Кайл Вокер-Питерс / Getty Images
Кайл Вокер-Питерс / Getty Images

Лондонский Вест Хэм усилит линию защиты.

Как сообщает Sky Sports, «молотобойцы» подпишут Кайла Уокера-Питерса. Переход состоится на правах свободного агента

27-летний англичанин подпишет контракт на 3 сезона. Финансовые детали сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Вокером-Питерсом интересовался Бешикташ, с которым сыграет Шахтер в Лиге Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайл Вокер-Питерс

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