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Футбол

Потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы может пополниться английским защитником

Кайл Уокер-Питерс заинтересовал Бешикташ.
Сегодня, 14:53       Автор: Василий Медвидь
Кайл Вокер-Питерс / Getty Images
Кайл Вокер-Питерс / Getty Images

 Турецкий Бешикташ может улучшить линию защиты накануне возможных матчей против Шахтера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «орлы» заинтересовались Кайлом Уокро-Питерсом. 28-летний англичанин может перейти в стан стамбульского гранда на правах свободного агента.

Столичный коллектив уверен в подписании Кайла. Детали возможного контракта пока неизвестны.

Напомним, ранее вратарь Бешикташа выразил уверенность, что они пройдут Шахтер.

«Горняки» играют против Ильвеса в первом раунде квалификации. Донецкий клуб победил в первом матче со счетом 6:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер

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