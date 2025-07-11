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Футбол

Вратарь Бешикташа - о Лиге Европы: Мы выбьем Шахтер и будем ждать следующего соперника

Мерт Гюнок самоуверенно высказался об участии команды в еврокубках.
Сегодня, 10:58       Автор: Василий Медвидь
Мерт Гюнок / Getty Images
Мерт Гюнок / Getty Images

Вратарь Бешикташа Мерт Гюнок высказался об участии команды в Лиге Европы.

Турок выразил уверенность, что «орлы» выбьют Шахтер, который на 99% прошел в следующий раунд отбора.

"Мы вынуждены начать раньше, нам будет противостоять серьезная команда. Вскоре мы сыграем против Шахтера.

Арда Туран хорошо показал себя во главе Эюпспора в прошлом сезоне. Он хорошо зарекомендовал себя за последние два сезона. Сейчас он специалист, представляющий Турцию в Европе. Он отправится в путешествие с Шахтером. Конечно, он захочет нас пройти.

Важно идти шаг за шагом. Поэтому мы начнем с противостояния с Шахтером, выбьем их, а затем будем ждать следующего соперника. Наша первая цель — попасть в групповой этап. После этого нам нужно пересмотреть наш подход", — сказал Гюнок.

Отметим, в первом матче первого раунда отбора Лиги Европы Шахтер разгромил Ильвес. На Isport есть видеообзор матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Мерт Гюнок

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