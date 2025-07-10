Шахтер - Ильвес 6:0: видео голов и лучших моментов матча 10.07.2025

В четверг, 10 июля, Шахтер в словенской Любляне открыл еврокубковый сезон-2025/26 номинально домашним матчем первого раунда квалификации Лиги Европы с финским Ильвесом.

В дебютном официальном поединке нового тренера Арды Турана во главе "горняков" украинская команда благодаря шести голам бразильских легионеров разбила соперника со счетом 6:0.

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В первом тайме Шахтер обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча. Первый гол в противостоянии себе в актив записал Алиссон Сантана, а после Кауан Элиас удвоил разрыв в счете.

А после перерыва "горнякам" удалось утроить добытый в первой половине результат. Начался тайм с еще одного гола Алиссона, который оформил дубль, на 74-й минуте Кевин забил четвертый мяч, а под конец матча Педриньо и Невертон добили соперника.

Ответный матч между Ильвесом и Шахтером будет сыгран в Тампере 17 июля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Ильвес в квалификации Лиги Европы:

1:0 - Алиссон, 26

2:0 - Элиас, 43

3:0 - Алиссон, 48

4:0 - Кевин, 74

5:0 - Педриньо, 88

6:0 - Невертон, 90

Шахтер - Ильвес 6:0

Голы: Алиссон, 26, 48, Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 88, Невертон, 89

Шахтер: Ризнык - Конопля (Винисиус, 72), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Педриньо да Силва, 58), Марлон, Судаков (Очеретько, 58) – Кевин, Элиас (Невертон, 72), Алиссон.

Ильвес: Виртанен - Мяэнпяя, Вяйсянен, Рале - Валлиус (Улунду, 63), Попович, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Юккола - Седербек, Риски (Гютенен, 78), Степин (Канга, 63).

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