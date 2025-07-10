Шахтер разбил Ильвес в квалификации Лиги Европы

"Горняки" быстро завладели инициативой. В дебюте Шахтер создал несколько возможностей забить. Сначала Элиас из центра штрафной пробил рядом со штангой, дальше Алиссон головой не попал в угол, а после выстрела Конопли мяч задел перекладину.

Повели в счете подопечные Арды Турана на 25-й минуте. Это Алиссон ворвался в штрафную между двумя защитниками и переиграл голкипера. Шахтер продолжил атаковать, тратя новые моменты (Элиас – дважды, Судаков, Алиссон).

Перед перерывом "горняки" забили второй раз – Элиас головой эффектно замкнул навес Алиссона с углового. А на старте второй половины последний оформил дубль. Алиссон зацепился за мяч после заброса, оттеснил защитника и отправил мяч в сетку.

Только теперь Ильвес смог создать опасность у ворот Ризныка. В частности, Степин после прострела пробил мимо ворот. Впоследствии Верели не смог попасть в створ после передачи Поповича.

Зато развил свой успех Шахтер. На 74-й минуте Кевин удачно сыграл на добивании. А под занавес встречи Педриньо классно уложил под штангу с линии штрафной, а Невертон после прохода вдоль лицевой пробил в ближний.

Со сверхуверенной домашней победой в активе "горняки" будут ждать ответный матч. Второй поединок команд намечен на 17 июля. Противостояние примет финский Тампере.

Статистика матча Шахтер – Ильвес 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

Шахтер – Ильвес – 6:0

Голы: Алиссон, 25, 48, Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 88, Невертон, 89

Владение мячом: 61 % - 39 %

Удары: 24 - 5

Удары в створ: 12 - 1

Угловые: 4 - 1

Фолы: 8 - 7

Шахтер: Ризнык – Конопля (Винисиус, 72), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Бондаренко (Педриньо да Силва, 58), Марлон, Судаков (Очеретько, 58) – Кевин, Элиас (Невертон, 72), Алиссон

Ильвес: Виртанен – Мяэнпяя, Вяйсянен, Рале – Валлиус (Улунду, 63), Попович, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Юккола – Седербек, Риски (Гютенен, 78), Степин (Канга, 63)

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