iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер разбил Ильвес в квалификации Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины удачно начал новый сезон.
Вчера, 22:52       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

"Горняки" быстро завладели инициативой. В дебюте Шахтер создал несколько возможностей забить. Сначала Элиас из центра штрафной пробил рядом со штангой, дальше Алиссон головой не попал в угол, а после выстрела Конопли мяч задел перекладину.

Повели в счете подопечные Арды Турана на 25-й минуте. Это Алиссон ворвался в штрафную между двумя защитниками и переиграл голкипера. Шахтер продолжил атаковать, тратя новые моменты (Элиас – дважды, Судаков, Алиссон).

Перед перерывом "горняки" забили второй раз – Элиас головой эффектно замкнул навес Алиссона с углового. А на старте второй половины последний оформил дубль. Алиссон зацепился за мяч после заброса, оттеснил защитника и отправил мяч в сетку.

Только теперь Ильвес смог создать опасность у ворот Ризныка. В частности, Степин после прострела пробил мимо ворот. Впоследствии Верели не смог попасть в створ после передачи Поповича.

Зато развил свой успех Шахтер. На 74-й минуте Кевин удачно сыграл на добивании. А под занавес встречи Педриньо классно уложил под штангу с линии штрафной, а Невертон после прохода вдоль лицевой пробил в ближний.

Со сверхуверенной домашней победой в активе "горняки" будут ждать ответный матч. Второй поединок команд намечен на 17 июля. Противостояние примет финский Тампере.

Статистика матча Шахтер – Ильвес 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

Шахтер – Ильвес – 6:0
Голы: Алиссон, 25, 48, Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 88, Невертон, 89

Владение мячом: 61 % - 39 %
Удары: 24 - 5
Удары в створ: 12 - 1
Угловые: 4 - 1
Фолы: 8 - 7

Шахтер: Ризнык – Конопля (Винисиус, 72), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Бондаренко (Педриньо да Силва, 58), Марлон, Судаков (Очеретько, 58) – Кевин, Элиас (Невертон, 72), Алиссон

Ильвес: Виртанен – Мяэнпяя, Вяйсянен, Рале – Валлиус (Улунду, 63), Попович, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Юккола – Седербек, Риски (Гютенен, 78), Степин (Канга, 63)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ильвес

Статьи по теме

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
УЕФА назначил бригаду арбитров на стартовый матч Шахтера в квалификации Лиги Европы УЕФА назначил бригаду арбитров на стартовый матч Шахтера в квалификации Лиги Европы
Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне
Рома отпустила конкурента Довбика в Турцию Рома отпустила конкурента Довбика в Турцию

Видео

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне
Европа00:10
Рома отпустила конкурента Довбика в Турцию
Вчера, 23:50
Лига Европы23:50
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Украина23:45
Календарь Шахтера: "горняки" с разгрома Ильвеса стартовали в еврокубках
Теннис23:29
Вербек и Синякова триумфовали в миксте Уимблдона-2025
Бокс23:10
"Сфокусирован и готов": Дюбуа показал, в какой форме подходит к реваншу с Усиком
Лига Европы22:52
Шахтер разбил Ильвес в квалификации Лиги Европы
Украина22:28
Умер легендарный бомбардир и тренер Карпат
Теннис22:19
Швентек установила уникальное достижение женского тура
Формула 121:35
Хорнер получил первый вариант после увольнения из Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK