Милан интересуется защитниками из АПЛ

Джо Гомес или Аксель Дисаси переедет в Италию.

Милан намерен усилить оборону в предстоящее трансферное окно, сообщает Sport Mediaset.

На покупке нового центрального защитника настаивает Массимилиано Аллегри, которому не хватает опытного игрока.

Наиболее вероятным вариантом считается Аксель Дисаси. Француз в этом сезоне не попадает в старт Челси и хочет уйти из клуба.

Его агенты уже связались с Миланом, однако "россонери" пока отркыты только для аренды, которая не очень устраивает лондонский клуб.

Альтернативой является Джо Гомес, который бьыл в шаге от перехода в Милан прошлым летом. Вероятно, клуб может попробовать еще раз выкупить защиника.

