Рома поборется с Миланом за защитника Челси

Аксель Дисаси может продолжить карьеру в Серии А.

Рома проявляет интерес к центральному защитнику Челси Акселю Дисаси.

Как сообщает RMC Sport, римский клуб рассматривает возможность аренды 27-летнего француза во время зимнего трансферного окна.

Читай также: Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед

Отмечается, что в подписании защитника заинтересован главный тренер "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини, который уже сообщил руководству, что хотел бы видеть игрока в своей команде. Сам футболист также одобрительно относится к возможному переходу.

Отметим, что в нынешнем сезоне француз не провел ни одного матча за первую команду Челси.

Ранее также сообщалось об интересе к Дисаси со стороны Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!