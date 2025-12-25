iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома поборется с Миланом за защитника Челси

Аксель Дисаси может продолжить карьеру в Серии А.
Сегодня, 08:28       Автор: Игорь Мищук
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Рома проявляет интерес к центральному защитнику Челси Акселю Дисаси.

Как сообщает RMC Sport, римский клуб рассматривает возможность аренды 27-летнего француза во время зимнего трансферного окна.

Читай также: Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед

Отмечается, что в подписании защитника заинтересован главный тренер "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини, который уже сообщил руководству, что хотел бы видеть игрока в своей команде. Сам футболист также одобрительно относится к возможному переходу.

Отметим, что в нынешнем сезоне француз не провел ни одного матча за первую команду Челси.

Ранее также сообщалось об интересе к Дисаси со стороны Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Челси трансферы Аксель Дисаси

Статьи по теме

Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово
Саудовский клуб готовит щедрое предложение для Куртуа Саудовский клуб готовит щедрое предложение для Куртуа
Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: b1t в четвертый раз попал в список
просмотров

Последние новости

Бокс12:52
Нигерийский боксер, бросавший вызов Усику, впервые в карьере проиграл
Европа12:45
Звезда Ювентуса назвал условия для продления контракта
Бокс11:59
"Не могу поверить, что сделал это": Уордли отреагировал на лидерство в рейтинге The Ring
Европа11:28
Немецкий футболист погиб вследствие несчастного случая на горнолыжном курорте
Украина10:44
Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово
Бокс09:59
Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, первое место занял Уордли
Другие страны09:32
Саудовский клуб готовит щедрое предложение для Куртуа
Бокс08:59
"Нужен подготовительный бой перед Фьюри": Промоутер сообщил, когда Джошуа вернется в ринг
Европа08:28
Рома поборется с Миланом за защитника Челси
Бокс07:50
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK