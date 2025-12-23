Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед

Рома продолжает работу над переходом нападающего Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе.

Римский клуб планирует в январе подписать 24-летнего нидерландского форварда на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, с самим игроком "джаллоросси" уже достигли принципиальной договоренности по условиям контракта до 2030 года.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел за Манчестер Юнайтед 11 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Рома собирается избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.

