Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед

"Джаллоросси" намерены в январе подписать Джошуа Зиркзе.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Рома продолжает работу над переходом нападающего Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе.

Римский клуб планирует в январе подписать 24-летнего нидерландского форварда на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

Читай также: Рома собирается вернуть в Серию А нападающего Атлетико

Как сообщает инсайдер Николо Скира, с самим игроком "джаллоросси" уже достигли принципиальной договоренности по условиям контракта до 2030 года.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел за Манчестер Юнайтед 11 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Рома собирается избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы манчестер юнайтед Джошуа Зиркзе

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

