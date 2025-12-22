iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома собирается вернуть в Серию А нападающего Атлетико

"Джаллоросси" ведут переговоры о подписании Джакомо Распадори.
Сегодня, 16:32       Автор: Игорь Мищук
Джакомо Распадори / Getty Images
Джакомо Распадори / Getty Images

Рома планирует подписать во время зимнего трансферного окна бывшего нападающего Сассуоло и Наполи Джакомо Распадори, выступающего ныне в мадридском Атлетико.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб уже ведет переговоры с "матрасниками" по поводу аренды 25-летнего итальянца до конца сезона с возможностью выкупа.

Читай также: "Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика

В случае полноценного подписания игрока "джаллоросси" готовы заключить с ним контракт до лета 2030 года.

Напомним, что Распадори перешел из Наполи в Атлетико в августе 2025 года. В составе мадридской команды нападающий провел в нынешнем сезоне 14 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома собирается избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы атлетико мадрид Джакомо Распадори

Статьи по теме

Турецкий клуб следит за защитником Динамо Турецкий клуб следит за защитником Динамо
Довбик может продолжить карьеру в Англии. Рома ведет переговоры Довбик может продолжить карьеру в Англии. Рома ведет переговоры
Оценки Цыганкова и Ваната в матче Жироны против Атлетико Оценки Цыганкова и Ваната в матче Жироны против Атлетико
Жирона с Цыганковым и Ванатом уступила дома Атлетико Жирона с Цыганковым и Ванатом уступила дома Атлетико

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Другие18:50
Плотницкий выиграл третий титул чемпиона мира с Перуджей
Европа18:31
Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 потерял ключевого игрока
Европа18:15
Легенда Интера вернулся в родной клуб
Другие страны18:00
Кубок африканских наций-2025: ничья Мали и Замбии, ЮАР сыграет с Анголой, а Египет - с Зимбабве
Формула 117:45
Четыре команды рискуют остаться без двигателей в сезоне-2026
Украина17:38
Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб
Бокс16:58
"Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок
Европа16:32
Рома собирается вернуть в Серию А нападающего Атлетико
Бокс15:59
"Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год
ЧМ-202615:30
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK