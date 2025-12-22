Рома собирается вернуть в Серию А нападающего Атлетико

Рома планирует подписать во время зимнего трансферного окна бывшего нападающего Сассуоло и Наполи Джакомо Распадори, выступающего ныне в мадридском Атлетико.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб уже ведет переговоры с "матрасниками" по поводу аренды 25-летнего итальянца до конца сезона с возможностью выкупа.

В случае полноценного подписания игрока "джаллоросси" готовы заключить с ним контракт до лета 2030 года.

Напомним, что Распадори перешел из Наполи в Атлетико в августе 2025 года. В составе мадридской команды нападающий провел в нынешнем сезоне 14 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома собирается избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.

