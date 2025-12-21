"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини после проигранного матча с Ювентусом (1:2) высказался об основном конкуренте украинского нападающего Артема Довбика Эване Фергюсоне.

Наставник римской команды выразил недовольство выступлениями ирландского форварда, отметив, что тот до сих пор не освоился.

"Фергюсон меня не убеждает, даже во втором тайме матча с Ювентусом. Дело не столько в технических проблемах, сколько в том, что он еще не совсем освоился, и не только он, но и некоторые другие новички. У нас очень сильная команда. Мы не очень хорошо помогали Пауло Дибале и Матиасу Суле, а они игроки с превосходным техническим мастерством. Мы не можем сравнивать их качества с качествами других игроков.

Меня спрашивали, почему играет Дибала, а не Фергюсон. Даже играя центрального нападающего, Дибала всегда был для меня смыслом жизни. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал аргентинца. Это мой выбор, потому что я так считаю", - приводит слова Гасперини Roma News.

Отметим, ранее сообщалось, что Рома собирается избавиться от Артема Довбика, который также не входит в планы главного тренера.

