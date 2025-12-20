iSport.ua
Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе

Римляне начали переговоры с обычной аренды.
Сегодня, 08:40       Автор: Андрей Безуглый
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Рома сделала первое предложение по Джошуа Зиркзе, пишет utdreport.

Напомним, что главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини хочет видеть в составе нидерландского форварда.

Как сообщает источник, первым предложением Ромы стала аренда без права выкупа. Манчестер Юнайтед ответил отказом.

Считается, что манкунианцы готовы продать Зиркзе за 45 млн евро, однако, в качестве компромисса, они могут рассмотреть аренду с обязательным выкупом.

Продажа Зиркзе может открыть МЮ возможность для покупки Антуана Семеньо уже в январе.

Ранее также сообщалось, что Семеньо хочет перейти в Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джошуа Зиркзе

