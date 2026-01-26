iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус снова обратил внимание на игроков топ-клубов АПЛ

Джошуа Зиркзе и Федерико Кьеза снова под прицелом туринцев.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Ювентус подкорректировал трансферные планы на конец января, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что туринцы в последние дни работали над арендой Юсефа Эн-Несири, однако в итоге трансфер сорвался.

Потому Ювентус был вынужден снова вернуться к своим старым целям. Клуб попробует подписать Федерико Кьезу из Ливерпуля или Джошуа Зиркзе из Манчестер Юнайтед.

Переход нидерландца находится под вопросом после смены тренера, однако при Каррике Зиркзе пока не выходил на поле.

С другой стороны Кьеза стабильно получает игровое время, выходя на замену в большинстве матчей. Но на текущий момент итальянец травмирован, а сроки его возвращения неизвестны.

Ранее также сообщалось, что сын легенды Милана снова сменит клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Кьеза Джошуа Зиркзе

