Ювентус рассматривает вариант возвращения Кьезы

Туринский клуб намерен договориться с Ливерпулем по хавбеку.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Федерико Кьезу / Getty Images
Федерико Кьезу / Getty Images

Ювентус заинтересован в возвращении Федерико Кьезы, сообщает Sky Sport.

По имеющейся информации, итальянский гранд хочет арендовать полузащитника Ливерпуля, однако мерсисайдцы предпочитают полноценный трансфер.

Отмечается, что Ювентус намерен предложить контракт, условия которого устроят обе стороны. Одним из вариантов может стать аренда с правом выкупа, которое станет обязательным при выполнении определённых условий.

Напомним, что хавбек Фиорентины дважды выступал за Ювентус на правах аренды, после чего окончательно перешёл в туринский клуб и до 2024 года играл за "чёрно-белых". Летом 2024 года он перебрался в Ливерпуль.

Тем временем клуб из чемпионата Испании может стать новым местом продолжения карьеры для игрока дортмундской Боруссии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ювентус Федерико Кьеза

Европа12:48
