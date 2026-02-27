Майкл Олиз на радаре топ клубов АПЛ

Хавбек может вернуться в Англию.

Майкл Олисе может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk.

Хавбек Баварии, который ранее выступал за Кристал Пэлас, заинтересовал клубы АПЛ, особенно трансфер французского игрока рассматривает Ливерпуль.

Помимо мерсисайдцев, за игроком следят Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Ньюкасл. Отмечается, что мюнхенцам не нравится интерес со стороны грандов АПЛ, и они будут делать всё, чтобы сохранить игрока в составе.

Добавим, что контракт Олисе с немецким клубом рассчитан до 2029 года. Также источник добавляет, что Бавария ставит ценник на игрока около 100 миллионов евро.

К слову, Реал установил два достижения в финансовом году 2025.

