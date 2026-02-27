iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Майкл Олиз на радаре топ клубов АПЛ

Хавбек может вернуться в Англию.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Майкл Олисе может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk.

Хавбек Баварии, который ранее выступал за Кристал Пэлас, заинтересовал клубы АПЛ, особенно трансфер французского игрока рассматривает Ливерпуль.

Помимо мерсисайдцев, за игроком следят Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Ньюкасл. Отмечается, что мюнхенцам не нравится интерес со стороны грандов АПЛ, и они будут делать всё, чтобы сохранить игрока в составе.

Добавим, что контракт Олисе с немецким клубом рассчитан до 2029 года. Также источник добавляет, что Бавария ставит ценник на игрока около 100 миллионов евро.

К слову, Реал установил два достижения в финансовом году 2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Бавария Мюнхен Майкл Олисе

Статьи по теме

Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом
Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика
Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Теннис13:47
Калинина разгромила Горгодзе и пробилась в полуфинал WTA 125
Лига Чемпионов13:22
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Европа13:20
Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом
Бокс12:58
"Искренне рад быть знакомым": Усик публично стал на защиту Бубки
НБА12:41
Чикаго установил антирекорд в феврале
Украина12:30
УПЛ: Динамо примет Эпицентр, Шахтер встретится с Вересом
Европа11:59
Майкл Олиз на радаре топ клубов АПЛ
НБА11:34
Стало известно о состоянии Стефена Карри
Бокс10:51
Уоррен прокомментировал возможный иск против саудовских инвесторов
Лига Чемпионов10:27
Интер готов расстаться с лидером состава ради компенсации убытков от УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK