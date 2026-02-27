Стало известно о состоянии Стефена Карри

У лидера Уорриорз Стефена Карри произошел рецидив травмы колена.

Как сообщает инсайдер Марк Спирс, неожиданный для игрока и команды рецидив снова отложил его возвращение в состав.

Отмечается, что защитнику предстоит повторное обследование. Однако, независимо от того, какой результат покажет МРТ, игрок пропустит ближайшие 10 матчей.

Инсайдер также добавляет, что несмотря на неутешительный результат, Стефен все еще рассчитывает сыграть в плей-ин.

