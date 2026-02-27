iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Стало известно о состоянии Стефена Карри

Рецидив травмы колена отложил возвращение защитника в игру
Сегодня, 11:34       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

У лидера Уорриорз Стефена Карри произошел рецидив травмы колена.

Как сообщает инсайдер Марк Спирс, неожиданный для игрока и команды рецидив снова отложил его возвращение в состав.

Отмечается, что защитнику предстоит повторное обследование. Однако, независимо от того, какой результат покажет МРТ, игрок пропустит ближайшие 10 матчей.

Инсайдер также добавляет, что несмотря на неутешительный результат, Стефен все еще рассчитывает сыграть в плей-ин.

Узнать, сколько очков набрал Михайлюк в игре против Пеликанс, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефен Карри

Статьи по теме

Стало известно, сыграет ли Карри против Бостона Стало известно, сыграет ли Карри против Бостона
Карри сделал откровенное признание о завершении карьеры Карри сделал откровенное признание о завершении карьеры
Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее
Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Теннис13:47
Калинина разгромила Горгодзе и пробилась в полуфинал WTA 125
Лига Чемпионов13:22
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Европа13:20
Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом
Бокс12:58
"Искренне рад быть знакомым": Усик публично стал на защиту Бубки
НБА12:41
Чикаго установил антирекорд в феврале
Украина12:30
УПЛ: Динамо примет Эпицентр, Шахтер встретится с Вересом
Европа11:59
Майкл Олиз на радаре топ клубов АПЛ
НБА11:34
Стало известно о состоянии Стефена Карри
Бокс10:51
Уоррен прокомментировал возможный иск против саудовских инвесторов
Лига Чемпионов10:27
Интер готов расстаться с лидером состава ради компенсации убытков от УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK