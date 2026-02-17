iSport.ua
Карри сделал откровенное признание о завершении карьеры

Признался, что тема завершения карьеры его не беспокоит.
Сегодня, 08:25       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

Игрок Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри рассказал журналу People о том, когда собирается завершить карьеру.

"Время для завершения карьеры придёт само собой. Когда оно настанет? Думаю, это произойдёт не скоро. Стараюсь не напрягаться из-за этой темы", — приводит слова защитника издание.

Мысли о завершении карьеры отнимают у вас настоящее. Я наслаждаюсь соревновательным процессом и всей работой, которая в него вкладывается. Надеюсь, это позитивно скажется на результате.

Добавим, что в среднем за игру лидер Уорриорз реализует 39,1% бросков из-за дуги, а также совершает 3,6 подбора и отдаёт 4,9 передачи.

Ранее игрок поделился деталями реабилитации после пателлофеморального синдрома.

