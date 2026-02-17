iSport.ua
Трагедия на арене в Род-Айленде. Мужчина расстрелял семью

Семейный конфликт обернулся стрельбой на школьной игре.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Фото с места трагедии / Getty Images
Накануне в Род-Айленде проходили игры между школьными командами Ковентри и Блэкстоун, во время которых мужчина на трибунах открыл огонь по своей семье.

Как сообщает журналист Fox News, мужчина застрелил жену и троих своих детей, а затем покончил с собой.

По одной из версий, причиной трагедии стала бытовая ссора перед хоккейным матчем.

После инцидента стало известно, что стрелок и его жена погибли, а дети были госпитализированы.

