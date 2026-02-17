Трагедия на арене в Род-Айленде. Мужчина расстрелял семью
Накануне в Род-Айленде проходили игры между школьными командами Ковентри и Блэкстоун, во время которых мужчина на трибунах открыл огонь по своей семье.
Как сообщает журналист Fox News, мужчина застрелил жену и троих своих детей, а затем покончил с собой.
🚨 BREAKING UPDATE: A man kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News— Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2026
This is absolutely HORRIFIC
The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized.
Pray for these kids tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/hdVTwxbd9D
По одной из версий, причиной трагедии стала бытовая ссора перед хоккейным матчем.
Читай также: Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
После инцидента стало известно, что стрелок и его жена погибли, а дети были госпитализированы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!